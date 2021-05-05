За заведомо ложные показания в суде в отношении жителя республики возбуждено уголовное дело

Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Элистинский городской суд рассматривал уголовное дело по обвинению двух жителей республики в самоуправстве, превышении должностных полномочий, организации умышленного причинения вреда здоровью, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

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