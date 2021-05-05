77-летняя элистинка Анна Чербаева стала звездой социальных сетей

Видео с ее исполнением калмыцкой народной песни в интернете появилось пол месяца назад. Но уже набрало более 17 тысяч лайков пользователей Всемирной паутины. Позже фрагменты ролика с задорным исполнением «Ялухи» разлетелись и по другим пабликам. И сегодня знаменитые строчки народной песни на слуху не только в степной республике, но и далеко за ее пределами. Наш корреспондент Белг Манцаева разыскала певицу и узнала, кто же она.

Как оказалось, успех героини видеороликов - не случаен. Калмыцкая песня «Ялуха» - любимая у Анны Чербаевой. Она - вокалистка народного ансамбля «Степняночка». Только за сутки видео в социальных сетях с ее зажигательным исполнением набрало тысячи просмотров. Сама Анна Ивановна объясняет этот неожиданный успех так.

Анна Чербаева приехала в Калмыкию в далеком 1965 году из Тамбова, после окончания торгово-кулинарного училища. Волею судьбы, а точнее по комсомольской путевке, она оказалась в степной республике. Любовь к музыке у неё с детства, - говорит Анна Чербаева.

Проработав 2 года по специальности, онапоступила на вокальное отделение Элистинского музыкального училища. По окончании, 7 лет была солисткой хора государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан». Пела и в составе творческого коллектива «Беспокойные сердца»при МВД Калмыкии. Возглавляла Дворец профсоюзов.

Сейчас Анна Ивановна – одна из ведущих солисток народного ансамбля «Степняночка». Работая на заводе «Звезда»в 80-е годы она руководила вокальной группы. Именно с неё и образовался прославленный коллектив. В этом году «Степняночка» отметит 34-летие. По сей день любовь к песне объединяет 11 вокалисток. Они принимают активное участие во всех городских и республиканских культурно-массовых мероприятиях, выезжают за пределы региона. Сегодняансамбль возглавляет Ольга Попова - заслуженный работник культуры Калмыкии.

В репертуаре коллектива - русские народные, обрядовые и фольклорные песни. Также артисты исполняют и другие известные и любимые всеми: «Тополя», «Хорошие девчата», «Зима-зима», «Яблоневый вечер». Визитные карточки - композиции Тимофея Коляды «Степняночка» и «Калмыкия».