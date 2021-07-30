Началась подготовка к проведению II Экономического форума в Калмыкии

Он пройдет в Элисте 30 сентября и 1 октября

В первый день калмыцкие бизнесмены представят свои лучшие проекты на региональном этапе национальной предпринимательской премии “Бизнес-Успех”. Для них это станет возможностью показать себя, получить новые знания и призы для личностного роста и развития своего дела.

Конкурс будет проходить по нескольким номинациям. Для участия необходимо подать заявку до 23 сентября включительно на информационных ресурсах министерства экономики и торговли Калмыкии или центра «Мой бизнес». Во второй день запланированы встречи представителей органов власти региона и предпринимательского сообщества.