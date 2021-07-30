Спасатели Калмыкии – участники крупномасшатбных учений

Сегодня в ходе шквалистого ветра в восточной части столицы была повреждена кровля домов, линии электропередач, участки магистрального газопровода. На ликвидацию последствий ЧС на место выехали спасатели и работники жилищно-коммунального хозяйства. Такова легенда командно-штабных учений, которая проводится в эти дни в регионах Южного Федерального округа. За межведомственным взаимодействием следила и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Регион ежегодно переживает последствия природных катаклизмов. Так, месяц назад затяжной ливень сразу в нескольких районах обернулся бедой для жителей. Проливной дождь затопил дворы, без электричества остались сотни селян. Ураганный ветер, зачастую, заходит и в Элисту. Потому быть готовыми к последствиям и ликвидации стихий сотрудников МЧС подготавливают здесь – в ходе командно-штабных учений.

На совместных учениях условия всегда максимально приближены к реальности. По легенде, непогода застала горожан ранним утром. Из-за сильного ветра в восточной части столицы оборвало высоковольтные линии. В результате - без света осталась часть Элисты. На месте работают сразу несколько бригад электриков. На земле огромные сухие ветки и поваленные столбы, снесенные вихрем. Пострадали не только припаркованные автомобили, но и люди. Двое погибших. В тяжелом состоянии - 11 человек. Дети не пострадали.

Сотрудникам МЧС и Медицины катастроф необходимо работать слажено. Ведь речь идет о спасении сотен человеческих жизней. На месте работают 22 единицы техники и почти 70 специалистов различных служб. Десятки медиков, полицейских, спасателей готовятся ликвидировать ЧС. А в это время командный состав обсуждает возможные пути решения. Ошибок быть не может.

За тем, как проводятся совместные учения, отработка каждого шага, следят в онлайн-режиме в главном командном штабе Южного федерального округа, расположенном в Ростове-на-Дону.

За последние несколько лет в Калмыкии участились случаи наводнений, паводков и ураганных ветров. Из-за половодья, зачастую, десятки людей остаются без жилья. Потому - главная цель таких масштабных учений – это не только готовность специальных служб, но и информированность населения о действиях в условиях чрезвычайных ситуаций.