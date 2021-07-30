Осуждённые за мошенничество в особо крупном размере подали жалобу об отмене приговора

Речь идет о незаконном присвоении 300 миллионов рублей, что были выделены на строительство водопровода от Левокумского месторождения. Рассмотрение апелляции в Верховном Суде Калмыкии назначено на 4 октября.

Как сообщили сегодня в Прокуратуре региона, приговор в отношении преступной группы и трех ее участников – бывшего директора Управления Калммеливодхоз и двух жителей Москвы был вынесен в июне городским судом. Им инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере, и вынесено наказание организатору 9 лет лишения свободы, экс-руководителю Калммеливодхоза 8 лет, остальным – по 7 лет. Также всем были назначены штрафные денежные санкции.