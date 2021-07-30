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4 сентября, 18:10
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УФСБ по Калмыкии объявил дату набора кандидатов

УФСБ по Калмыкии объявил дату набора кандидатов

Заявления можно будет подать в период с 1 ноября по 1 февраля. Набор будет идти в Академию ФСБ России, Академию ФСО России и институты пограничного профиля. Это шанс для юношей от 17 до 24 лет связать свой жизненный путь с таким благородным делом, как обеспечение безопасности граждан страны. Заявки рассматриваются от пригодных к военной службе молодых людей, которые уже получили или только получат в 2022 году среднее полное общее образование. 

Что касаемо направлений обучения, то в первых двух учреждениях принимают заявки в факультеты подготовки оперативных сотрудников, защиты информации и подготовки инженеров телекоммуникационных систем, а также в следственный и переводческий факультеты. На последний из перечисленных принимают и женские кандидатуры.

 

Институты пограничного профиля готов принять абитуриентов для обучения по специальностям: пограничная и оперативно-боевая деятельность, психология служебной деятельности, техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, а также судовождение.

 

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