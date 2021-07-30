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4 сентября, 16:02
НовостиЗдравоохранение

В Калмыкии начинается прививочная кампания от гриппа

В Калмыкии начинается прививочная кампания от гриппа

С приходом осени наступил опасный для здоровья сезон вирусных инфекций. В условиях распространения ковида любое легочное заболевание имеет еще более тяжкие последствия. И если одновременно заразится двумя недугами, как коронавирус и грипп, то выздороветь становится сложнее. Может потребоваться применение реанимационных действий, поднимается вероятность летального исхода.

Чтобы избежать выше перечисленного пресс-служба Городской поликлиники рекомендует вакцинироваться от гриппа. Учреждение подготовилось к прививочной кампании - в достаточном количестве прибыли партии препаратов "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп". 

Защитить себя взрослые Элисты и Целинного района могут уже с понедельника. Прививочные кабинеты будут работать в филиалах Горполиклиники на 1 и 6 микрорайонах, по улице Ленина, а также в селе Троицкое.

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