В Калмыкии начинается прививочная кампания от гриппа

С приходом осени наступил опасный для здоровья сезон вирусных инфекций. В условиях распространения ковида любое легочное заболевание имеет еще более тяжкие последствия. И если одновременно заразится двумя недугами, как коронавирус и грипп, то выздороветь становится сложнее. Может потребоваться применение реанимационных действий, поднимается вероятность летального исхода.

Чтобы избежать выше перечисленного пресс-служба Городской поликлиники рекомендует вакцинироваться от гриппа. Учреждение подготовилось к прививочной кампании - в достаточном количестве прибыли партии препаратов "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп".

Защитить себя взрослые Элисты и Целинного района могут уже с понедельника. Прививочные кабинеты будут работать в филиалах Горполиклиники на 1 и 6 микрорайонах, по улице Ленина, а также в селе Троицкое.



