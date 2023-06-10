Сегодня – Международный день донора

В Элисте звание «Почётного донора России» вручат ещё 19 добровольцам Калмыкии. Это те, люди кто, не раздумывая готов прийти на помощь нуждающимся в ней. Почетным знаком удостаивают доноров, у кого более 40 кровосдач ради спасения жизни других. В Калмыкии на сегодня более тысячи обладателей этого высокого звания. Всего в базе данных региональной службы крови зарегистрировано более 50 тыс человек, которые откликались на призыв, делясь своей кровью.

Пятая часть из них регулярно посещают пункты сдачи. Все они делают это безвозмездно, понимая, что так смогут помочь кому-то выстоять и победить в битве за жизнь.