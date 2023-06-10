14 июня, 11:13
 25 °C
90,39
83,64
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 июня, 07:30
Новости

Сегодня – Международный день донора

Сегодня – Международный день донора

В Элисте звание «Почётного донора России» вручат ещё 19 добровольцам Калмыкии. Это те, люди кто, не раздумывая готов прийти на помощь нуждающимся в ней. Почетным знаком удостаивают доноров, у кого более 40 кровосдач ради спасения жизни других. В Калмыкии на сегодня более тысячи обладателей этого высокого звания. Всего в базе данных региональной службы крови зарегистрировано более 50 тыс человек, которые откликались на призыв, делясь своей кровью.

Пятая часть из них регулярно посещают пункты сдачи. Все они делают это безвозмездно, понимая, что так смогут помочь кому-то выстоять и победить в битве за жизнь.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия