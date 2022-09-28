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21 октября, 21:00
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"КТК - талантливым детям".

На завершившемся региональном этапе конкурса детского и юношеского творчества "КТК - талантливым детям" в Элисте члены взыскательного жюри назвали имена 50 победителей. Они будут представлять степную республику в финале конкурса в Москве. В гала-концерте приняли участие юные артисты и их педагоги, представители международного консорциума и администрации республики. А накануне победители заочного этапа вместе со своими наставниками получили уроки мастерства от известных деятелей искусств, лауреатов международных конкурсов. За творческим процессом и торжественной церемонией награждения наблюдала моя коллега Элла Хаптаханова.

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