На маршрутные линии в калмыцкой столице вышли 4 новых автобуса отечественной марки.

8 автомобилей проходят процедуру постановки на учет. На следующей неделе в автопредприятии ждут поставки еще 7 городских автобусов.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, для увеличения штата водителей принято решение о повышении заработной платы до 69 тысяч рублей. При этом активно внедряется бесконтактная оплата с помощью транспортных карт. Для пассажиров стоимость проезда по ней ниже, чем за наличный расчет. 15 тысяч карт передадут школьникам и студентам в образовательные учреждения Элисты. В горадминистрации считают, что решение проблем общественного транспорта требует смелых и комплексных подходов.