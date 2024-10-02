4 октября, 13:57
 23 °C
104,87
95,03
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 октября, 09:48
НовостиСобытие

На маршрутные линии в калмыцкой столице вышли 4 новых автобуса отечественной марки.

На маршрутные линии в калмыцкой столице вышли 4 новых автобуса отечественной марки.

8 автомобилей проходят процедуру постановки на учет. На следующей неделе в автопредприятии ждут поставки еще 7 городских автобусов.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, для увеличения штата водителей принято решение о повышении заработной платы до 69 тысяч рублей. При этом активно внедряется бесконтактная оплата с помощью транспортных карт. Для пассажиров стоимость проезда по ней ниже, чем за наличный расчет. 15 тысяч карт передадут школьникам и студентам в образовательные учреждения Элисты. В горадминистрации считают, что решение проблем общественного транспорта требует смелых и комплексных подходов.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия