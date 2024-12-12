В Яшкуле задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений местному жителю.

Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов п. Яшкуль мужчине с ранением необходима помощь.

На месте происшествия было установлено, что в ночное время между двумя мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого потерпевшему было нанесено ранение острым предметом. Мужчина был направлен на судебно-медицинскую экспертизу, подозреваемый задержан.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.