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14 декабря, 10:57
НовостиСобытиеКриминал

В Яшкуле задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений местному жителю.

В Яшкуле задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений местному жителю.

Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов п. Яшкуль мужчине с ранением необходима помощь.

На месте происшествия было установлено, что в ночное время между двумя мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого потерпевшему было нанесено ранение острым предметом. Мужчина был направлен на судебно-медицинскую экспертизу, подозреваемый задержан.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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