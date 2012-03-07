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15 февраля, 18:22
НовостиГород

Элистинцам предстоит выбрать новую территорию для благоустройства

Элистинцам предстоит выбрать новую территорию для благоустройства

 

Сегодня завершается первый этап голосования по выбору общественных территорий для благоустройства. Напомним, начиная с 9 февраля элистинцы определяют тройку лидеров.

 Объекты, за которые горожане отдадут больше всего голосов – попадают в финальную стадию. До вечера на одном из 15 пунктов можно опустить бюллетень в урну, но, прежде, в нем нужно поставить отметку напротив предложенных вариантов. Их тоже 15. Среди них Пагода семи дней, Аллея героев, парк «Молодежный», мемориал «Исход и возвращение», Колонский пруд и другие объекты.

 После первого этапа администрация города должна будет заказать дизайн-проекты выбранных трех территорий. А уже на федеральной платформе онлайн-голосования в единый для всей России период – с 26 апреля по 30 мая элистинцы выберут победителя. В 2022 году он будет благоустроен в рамках программы Комфортная городская среда.

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