Элистинцам предстоит выбрать новую территорию для благоустройства

Сегодня завершается первый этап голосования по выбору общественных территорий для благоустройства. Напомним, начиная с 9 февраля элистинцы определяют тройку лидеров.

Объекты, за которые горожане отдадут больше всего голосов – попадают в финальную стадию. До вечера на одном из 15 пунктов можно опустить бюллетень в урну, но, прежде, в нем нужно поставить отметку напротив предложенных вариантов. Их тоже 15. Среди них Пагода семи дней, Аллея героев, парк «Молодежный», мемориал «Исход и возвращение», Колонский пруд и другие объекты.

После первого этапа администрация города должна будет заказать дизайн-проекты выбранных трех территорий. А уже на федеральной платформе онлайн-голосования в единый для всей России период – с 26 апреля по 30 мая элистинцы выберут победителя. В 2022 году он будет благоустроен в рамках программы Комфортная городская среда.