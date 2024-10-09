Подходит к завершению межрегиональный проект, организованный центральным хурулом Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» и фондом «Буйн Добродетель».

Он стартовал в мае 2024 года и объединил художников из Элисты, Москвы и Екатеринбурга. В рамках этого проекта участники создали 23 уникальные работы в разных техниках: живопись, вышивка, цифровая графика, нейросеть и другие.

Завершается столь масштабный арт-проект 15 октября открытием выставки «Буддизм через искусство». Произведения художников можно увидеть в Национальном музее Калмыкии имени «Н.Н. Пальмова».