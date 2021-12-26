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18 января, 15:54
НовостиМолодёжная политика

Знаками «Юнармейской доблести» сегодня награждены пять юнармейцев

Знаками «Юнармейской доблести» сегодня награждены пять юнармейцев

 

 Это  Никита Антудинов, Намсыр Ходжигоров, Лавга Минкеев, Адьян Гучинов и  Эрдни Мукабенов. С ними встретился председатель Народного хурала Анатолий Козачко. Он отметил, что «Юнармия» - приоритетное и быстрорастущее движение школьников.

По численности активистов Калмыкия вошла в тройку регионов. Сегодня их в степном регионе - более 4 тысяч человек. За прошлый год отличившимися было получено 36 нагрудных знаков. Наши юнармейцы совершили свыше 60 прыжков с парашютом, при выполнении которых ни один из них не получил травмы. Это говорит о высоком уровне и качестве проводимой физической и военной подготовки будущих десантников.

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