Знаками «Юнармейской доблести» сегодня награждены пять юнармейцев

Это Никита Антудинов, Намсыр Ходжигоров, Лавга Минкеев, Адьян Гучинов и Эрдни Мукабенов. С ними встретился председатель Народного хурала Анатолий Козачко. Он отметил, что «Юнармия» - приоритетное и быстрорастущее движение школьников.

По численности активистов Калмыкия вошла в тройку регионов. Сегодня их в степном регионе - более 4 тысяч человек. За прошлый год отличившимися было получено 36 нагрудных знаков. Наши юнармейцы совершили свыше 60 прыжков с парашютом, при выполнении которых ни один из них не получил травмы. Это говорит о высоком уровне и качестве проводимой физической и военной подготовки будущих десантников.