30 мая, 14:23
Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования родным и близким студента из Туркменистана, погибшего в ДТП
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Сегодня рано утром на 20 километре трассы Элиста-Астрахань произошло страшное ДТП.
Сегодня рано утром на 20 километре трассы Элиста-Астрахань произошло страшное ДТП.
В результате столкновения грузовой «Газели» с легковым автомобилем погиб молодой человек, двое находятся в коме, один госпитализирован с тяжелыми травмами. Все ребята - граждане Туркменистана, учащиеся Калмыцкого Государственного университета.
«Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Поручил ответственным ведомствам оказать всю возможную поддержку. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это тяжелая утрата», – отметил Глава Калмыкии Бату Хасиков.