Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования родным и близким студента из Туркменистана, погибшего в ДТП

Сегодня рано утром на 20 километре трассы Элиста-Астрахань произошло страшное ДТП.



В результате столкновения грузовой «Газели» с легковым автомобилем погиб молодой человек, двое находятся в коме, один госпитализирован с тяжелыми травмами. Все ребята - граждане Туркменистана, учащиеся Калмыцкого Государственного университета.



«Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Поручил ответственным ведомствам оказать всю возможную поддержку. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это тяжелая утрата», – отметил Глава Калмыкии Бату Хасиков.