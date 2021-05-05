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30 мая, 14:23
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Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования родным и близким студента из Туркменистана, погибшего в ДТП

Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования родным и близким студента из Туркменистана, погибшего в ДТП

Сегодня рано утром на 20 километре трассы Элиста-Астрахань произошло страшное ДТП.

В результате столкновения грузовой «Газели» с легковым автомобилем погиб молодой человек, двое находятся в коме, один госпитализирован с тяжелыми травмами. Все ребята - граждане Туркменистана, учащиеся Калмыцкого Государственного университета.

«Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Поручил ответственным ведомствам оказать всю возможную поддержку. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это тяжелая утрата», – отметил Глава Калмыкии Бату Хасиков.

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