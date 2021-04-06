Мёртвое море Калмыкии

Калмыкия - это не только памятники буддийской культуры, долина лотосов, цветение тюльпанов, но и уникальные озера. Одно из них - на территории Яшалтинского района. Оно обладает богатыми запасами иловых грязей, которые считают панацеей от множества болезней.

Теперь, помимо лечебных процедур, туристы из разных регионов страны смогут отдохнуть на территории этноцентра, который появится здесь совсем скоро.

Будет облагорожена приозерная зона, построены юрты для туристов, душевые кабины. Инфраструктура базы будет возведена таким образом, чтобы обеспечить максимально безопасное и комфортное пребывание людей круглогодично. Все отдыхающие, независимо от возраста, смогут оценить колорит национальной культуры, а также поохотиться, отправиться на рыбалку, пройти оздоровительные процедуры.

Идея принадлежит местному предпринимателю Владимиру Бадмаеву. Приступить к ее реализации помогла победа в конкурсе Минкультуры, направленном на развитие туриндустрии. Средства гранта составили 900 тысяч рублей.

Теперь отдых здесь станет не только полезным, но и познавательным и интересным. Сюда уже много лет люди приезжают по рекомендации врачей. Чудесных историй об исцелении немало, говорит ученый Надежда Абушинова. Она знает почти все о целительных свойствах водоема, которые и ей самой помогли после операции. Рассказывает, что долго не заживали раны. И подруга посоветовала приехать сюда. Вот тогда и родилась идея изучить лечебные грязи озера, которые снимают мышечное напряжение, воспаление и боль, говорит Абушинова. А еще эффективны при лечении гнойных ангин, хронических кожных заболеваний, суставов.

Большое Яшалтинское озеро, куда едут со всех уголков страны, названо одним из самых интересных мест, которое привлекает туристов. Российские бальнеологи утверждают, что природа создала всего два идентичных водно-минеральных источника, расположенных ниже уровня мирового океана: один из них в Израиле – это Мёртвое море, а другой – Соленое озеро в Яшалтинском районе. Так что, для россиян открываются уникальные перспективы. Добро пожаловать в Калмыкию!