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3 июня, 17:29
НовостиКриминал

Сегодня пресечена попытка нелегального транзита баранины через Калмыкию

Сегодня пресечена попытка нелегального транзита баранины через Калмыкию

Сотрудники надзорного ведомства совместно с правоохранителями зафиксировали попытку перевезти 300 туш МРС весом около шести тонн. Груз следовал с территории Дагестана в Москву без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность.

В отношении перевозчика, уроженца Дагестана, возбуждено административное дело. Груз возвращен на адрес отправителя.

Всего с начала года должностными лицами ведомства по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии пресечено 36 фактов перевозки сельскохозяйственных животных. Это 30 лошадей, 124 головы КРС, 36 - мелкого рогатого скота, а также более 20 тонн говядины и баранины без ветеринарных сопроводительных документов.

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