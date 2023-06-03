В честь священного месяца Үрс сар 11 июня на территории Элистинского ипподрома состоятся традиционные богатырские состязания «Эрин һурвн наадн» (Три игрища мужчин). Сообщает пресс-служба Хурула



Ежегодный праздник включает в себя три мужских состязания: национальную борьбу, стрельбу из лука и конные скачки. Традиция его проведения берёт начало с давних времён, когда калмыцкие хурулы и ханы инициировали такие состязания ежегодно. С приходом советской власти она позабылась, но с недавнего времени была возрождена. В состязаниях могут принять участие все желающие. Победители получат денежные призы, а в главной скачке на 21 км обладателю первого места достанется автомобиль.



Гости смогут насладиться концертной программой и угощениями от монашеской общины Калмыкии. По словам руководителя администрации Центрального хурула Йонтен-гелюнга, главная цель мероприятия, наряду с возрождением калмыцкой культуры, духовно-нравственным воспитанием молодёжи, популяризацией национальных видов спорта - единение всего калмыцкого народа вокруг веры и культуры.