По итогам мая аккаунт Вести – Калмыкия в соцсети Вконтакте – на 4 месте по вовлеченности

Рейтинг среди региональных телеканалов из городов России с численностью от 100 до 250 тысяч человек опубликовал специализированный телеграмм-канал "New Media" по результатам данных JagaJam. Это компания, которая создает сервисы для работы с данными из социальных сетей. Вовлеченность - один из важнейших показателей.



Он демонстрирует сколько пользователей взаимодействуют с контентом – ставят лайки, комментируют, репостят или сохраняют публикации. Ежедневно корреспонденты вестей Калмыкия рассказывают о главных событиях в регионе, держат руку на пульсе и следят за происходящим на соседней улице, столице и районах. Темы будущих сюжетов черпаем, в том числе и из комментариев, которые оставляют пользователи в аккаунтах соцсетей ГТРК Калмыкия. Нам очень важна обратная связь.



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