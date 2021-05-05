18 мая, 10:22
На сумму почти полмиллиона рублей предприятия и организации Калмыкии приобрели 238 единиц отечественного программного обеспечения
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Это произошло только за первый квартал этого года. Об этом сообщает министр цифрового развития республики Алексей Этеев в свое телеграм-канале.
Это произошло только за первый квартал этого года. Об этом сообщает министр цифрового развития республики Алексей Этеев в свое телеграм-канале.
По его словам, «Это очередной шаг региона в сторону импортозамещения». Приобретение цифровых продуктов российского производства - основной инструмент достижения независимости и информационной безопасности.