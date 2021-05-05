  • marafon
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 мая, 09:47
НовостиЗдравоохранение

В этом году планируется дооснащение специализированного отделения Республиканской больницы

В этом году планируется дооснащение специализированного отделения Республиканской больницы

Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Как отмечает профильный министр Булат Сараев, для организации медпомощи пациентам разрабатывается программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в республике». Напомню, Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 8,8 миллиардов рублей на оснащение медучреждений соответствующим оборудованием. В Калмыкию на это будет направлено более 115 миллионов рублей.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия