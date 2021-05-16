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12 июня, 19:42
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Главное украшение всех праздничных мероприятий – триколор

Главное украшение всех праздничных мероприятий – триколор

На площади Победы, по уже сложившейся традиции, в День России жителям и гостям столицы вручали ленточки с цветами главного символа страны.

По мнению организаторов, эта акция является выражением единства и сплоченности народов, проживающих на необъятных просторах нашей Отчизны.

Раздали в этот день более 1 тысячи лент с информацией об истории российского флага. В частности, о том, что современный триколор сменил красный флаг с серпом и молотом в 1991 году по решению, принятому на Чрезвычайной сессии Верховного Совета 22 августа. «Об этом и других значимых фактах становления Российской Федерации важно знать, особенно молодому подрастающему поколению», - говорят участники праздничных мероприятий. 

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