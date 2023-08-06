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8 августа, 14:35
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Калмыкия – в числе регионов, где представители бизнеса потратили минимум средств на охрану окружающей среды по итогам прошлого года

Калмыкия – в числе регионов, где представители бизнеса потратили минимум средств на охрану окружающей среды по итогам прошлого года

По данным одной из аудиторско-консалтинговых компаний, на эти цели в республике направлено 270 млн рублей. Наибольшие экологические расходы понесли предприятия Красноярского края, Москвы, Подмосковья, Ямало-Ненецкого автономного округа. Всего же российский бизнес в прошлом году потратил на охранные мероприятия свыше 1 трлн рублей, что на 12% больше, чем годом ранее.

Более 2/3 этой суммы, или 802 млрд, составили текущие эксплуатационные расходы на защиту воздуха, воды и земли от негативного воздействия, а также капитальный ремонт основных фондов. Более 300 млрд пришлось на инвестиции в строительство и модернизацию природоохранной инфраструктуры.

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