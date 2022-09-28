Верблюжий остров не только возрождает и популяризует традиционное животноводство Калмыкии, но и повышает туристическую узнаваемость степного региона на юге России

Основатель семейного дела Леонид Очиргоряев – один из активистов развития туризма в республике и "Верблюжий остров" является своего рода брендом туристической Калмыкии. Вместе с сыном он разводит длинношерстных двугорбых бактрианов. Эти животные могут выдержать даже мороз в 50 градусов.



Сейчас на ферме целое стадо из 15 голов. Бизнес живет благодаря туристам. Но семейный подряд признается: занимаются этим не ради денег, а из любви к удивительным животным. По словам Очиргоряева, в марте они стали участниками туристического кластера центра "Мой бизнес". Это открыло новые возможности. И благодаря финансовой поддержке, они смогли принять участие в международной выставке "Интурмаркет".



Фото взято в свободном доступе.