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24 октября, 11:45
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Верблюжий остров не только возрождает и популяризует традиционное животноводство Калмыкии, но и повышает туристическую узнаваемость степного региона на юге России

Основатель семейного дела Леонид Очиргоряев – один из активистов развития туризма в республике и "Верблюжий остров" является своего рода брендом туристической Калмыкии. Вместе с сыном он разводит длинношерстных двугорбых бактрианов. Эти животные могут выдержать даже мороз в 50 градусов.

Сейчас на ферме целое стадо из 15 голов. Бизнес живет благодаря туристам. Но семейный подряд признается: занимаются этим не ради денег, а из любви к удивительным животным. По словам Очиргоряева, в марте они стали участниками туристического кластера центра "Мой бизнес". Это открыло новые возможности. И благодаря финансовой поддержке, они смогли принять участие в международной выставке "Интурмаркет".

Фото взято в свободном доступе.

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