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2 апреля, 16:35
НовостиКриминал

Двое жителей Ростовской области задержаны по подозрению в разбойном нападении на семью предпринимателя

Двое жителей Ростовской области задержаны по подозрению в разбойном нападении на семью предпринимателя

 Это произошло в ноябре прошлого года в селе Кануково Сарпинского района. Как было установлено предварительным расследованием, подозреваемые проникли на территорию предприятия, убили рабочего, используя металлический предмет, ранили владельца колбасного цеха и его супругу и похитили 500 тысяч рублей. После этого злоумышленники проникли в домовладение предпринимателя. Там, угрожая убийством дочери и внукам потерпевшего, похитили телефон.

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