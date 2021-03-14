Двое жителей Ростовской области задержаны по подозрению в разбойном нападении на семью предпринимателя

Это произошло в ноябре прошлого года в селе Кануково Сарпинского района. Как было установлено предварительным расследованием, подозреваемые проникли на территорию предприятия, убили рабочего, используя металлический предмет, ранили владельца колбасного цеха и его супругу и похитили 500 тысяч рублей. После этого злоумышленники проникли в домовладение предпринимателя. Там, угрожая убийством дочери и внукам потерпевшего, похитили телефон.