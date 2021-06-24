На рынках города и в стихийных торговых точках появились первые арбузы

Продавцы уверяют, что продукция безопасная. Право проверить условия, в которых реализуется полосатое лакомство, у контролирующих органов возникает только в случае жалобы. Поэтому любители арбузов полагаются на интуицию. Комментарии специалистов Роспотребнадзора, а также мнение самих элистинцев – в репортаже нашего корреспондента Татьяны Шолоховой.

Овощевод Борис Хамаев из Юстинского района к уборке

дыни, арбузов и помидоров приступит через неделю. В основном, витаминная продукция уходит за пределы региона. В Москву, Пензу, Тамбов. Но часть появится на торговых прилавках Элисты. Всего планирует собрать свыше 25 тонн бахчевых культур. Сейчас внимание уделяется обильному поливу и обработке полей, которые нужно избавить от сорняков и вредителей.

Сахарную ягоду в степную столицу сейчас поставляют астраханские бахчеводы. Поспела она также в Ики-Бурульском, Яшкульском, Черноземельском и некоторых других районах Калмыкии. Баатр Басхамджиев привозит арбузы уже несколько сезонов подряд. Пока в продаже, так называемые, «плёночные», выращенные не на открытом грунте, а в тепличных условиях. Особенным спросом пользуются местные бахчевые, выращенные в Калмыкии. Не пугает покупателей ни то, что сезон еще не наступил, ни то, что продавец отпускает свою продукцию без маски.

В этом году вступили в силу новые правила организации продажи бахчевых. Теперь покупателям должны предоставить всю информацию о производителе, актуальные ценники, исправные весы.

Но на деле, как могла убедиться наша съемочная группа, требования Роспотребнадзора не соблюдаются в полном объеме. Так, практически никто не использует спецодежду или маски, а покупателям дают попробовать арбузы, делая по старинке надрезы ножом, чистота которого вызывает сомнения. Зачастую, реализаторы бахчевой продукции - это школьники или студенты на подработке, которые даже и не слышали о подобных требованиях.

Арбузы, впрочем, как и любые пищевые продукты, запрещено продавать вдоль дорог, потому что выхлопные газы, которые выделяют автомобили, могут в них впитаться.

В действительности, торговля бахчевыми в непосредственной близости от автомагистралей в Элисте - тоже частое явление. Как и нагромождение в местах продаж старой мебели, которую реализаторы используют для удобства. Покупатели в праве потребовать документ, подтверждающий качество и безопасность приобретаемой продукции. Но этого не делает практически никто.

Где и у кого приобрести не только вкусную и спелую, но и безопаснуюя году, покупатели выбирают сами. Арбузы остаются самым любимым летним лакомством. Но, если вы столкнулись с некачественным товаром, нужно обратиться в Роспотребнадзор. Только в этом случае, будет организована проверка.