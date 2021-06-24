В Калмыкии уборочная страда

Наша съемочная группа побывала на полях Малодербетовского района. Там урожай собирают на площади 8 тысяч 150 гектаров. Пока обработано только 25 процентов. А в селе Плодовитое – жатве подлежат около трех тысяч гектаров. Но сложностей хватает. Какие прогнозы дают растениеводы? Об этом – в нашем материале

На полях хозяйства «Плодовитое» работают 4 мощных комбайна. За их техническое обслуживание отвечает Василий Молчанов, он трудится здесь со дня основания предприятия. Рассказывает, что в целях безопасности по периметру пашни курсирует пожарный трактор. А неподалеку - передвижная кухня. Здесь работники могут и пообедать, и передохнуть.

Организация уборочных работ должна быть продумана, говорит бригадир Сергей Трепалин. Свое дело знает. За 20 лет был и водителем, и комбайнером. Сейчас, говорит, даже в 40-градусную жару в спецмашинах комфортно. Ведь трудовой день от рассвета до заката.

Страду в Плодовитом начали позже из-за климатических особенностей северных широт. Прогнозы делают осторожные. Впрочем, опытные аграрии уже говорят, что урожайность ниже, чем в прошлом году. Тогда, впервые за много лет, в хозяйстве снимали по 27 центнеров с гектара. В отличие от других РМО, засуха в меньшей степени повлияла на результаты страды, говорят фермеры. Но в этот раз осенняя погода, всё же, сказалась. Пришлось даже озимую пшеницу пересеять ячменём.

Частично сохранить озимую пшеницу удалось, во многом, благодаря использованию элитных семян: сорта «Хасыр» и «Яшкулянка». Они выведены Калмыцким научно-исследовательским институтом сельского хозяйства имени Нармаева с учетом климатических условий местности. Отличаются высокой потенциальной продуктивностью даже в условиях недостатка влаги. И прошлогодние рекорды – тому подтверждение. Плодовитое - лидер среди хозяйств района, отмечают специалисты. Здесь грамотно сочетают многолетний опыт с передовыми разработками.

Работы еще много. И уборка урожая – это часть большого круглогодичного плана полевых работ. Аграрии прикладывают максимум усилий, чтобы добиться поставленных целей. Лишь бы погода не подкачала.