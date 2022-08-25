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14 сентября, 11:58
НовостиМолодёжная политика

Калмыкия - "Регион для молодых"

Калмыкия - "Регион для молодых"

Это программа комплексного развития молодёжной политики, которая стартует по всей России. Росмолодёжь будет направлять в регионы дополнительные средства на создание инфраструктуры и организацию работы в сфере молодёжной политики.

Как отметил Глава Калмыкии, молодежь республики активно участвует в проектах Росмолодежи и выигрывает гранты на реализацию своих социальных проектов: "Есть интересные идеи и для участия в новой программе "Регион для молодых". Например, проект создания Многофункционального дома молодежи на базе дачи Б.Б. Городовикова".

Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.

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