5 июня, 19:04
 19 °C
87,03
81,33
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 июня, 10:25
Новости

Сегодня представители женских движений Калмыкии вновь занимаются гуманитарным сбором для наших мобилизованных

Сегодня представители женских движений Калмыкии вновь занимаются гуманитарным сбором для наших мобилизованных

Напомним, что в рамках помощи им связаны шарфы, шапки, варежки, носки в количестве 500 штук. А балаклав сшито более 1000. Кроме того, отправили в зону проведения СВО спальные мешки, жилеты. Партия медпрепаратов, средств личной гигиены и продуктов питания были приобретены на сумму свыше 2-х миллионов рублей. А швейный цех организован Союзом женщин Калмыкии.

Он объединяет 2 тысячи 214 представителей слабого пола в 14-ти филиалах по всей республике. По их словам, чтобы наши ребята, которые выполняют боевые задачи, знали, что изделия, сделанные своими руками, будут не только согревать, но и передадут тепло сердец.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия