Сегодня представители женских движений Калмыкии вновь занимаются гуманитарным сбором для наших мобилизованных

Напомним, что в рамках помощи им связаны шарфы, шапки, варежки, носки в количестве 500 штук. А балаклав сшито более 1000. Кроме того, отправили в зону проведения СВО спальные мешки, жилеты. Партия медпрепаратов, средств личной гигиены и продуктов питания были приобретены на сумму свыше 2-х миллионов рублей. А швейный цех организован Союзом женщин Калмыкии.

Он объединяет 2 тысячи 214 представителей слабого пола в 14-ти филиалах по всей республике. По их словам, чтобы наши ребята, которые выполняют боевые задачи, знали, что изделия, сделанные своими руками, будут не только согревать, но и передадут тепло сердец.