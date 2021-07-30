На полях Калмыкии ведется подготовка к осеннему севу

Со дня на день он начнется в 35 хозяйствах Целинного района. Большая часть из них уже завершила настройку техники и сортировку семян. На озимые культуры в этом году возлагают большие надежды. Пока погода благосклонна, и все зависит от четкого соблюдения технологии возделывания земли. В одном из КФХ за работой аграриев наблюдала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Садат Сагандыков за рулем габаритного трактора уже больше 30 лет. Настройку всех посевных агрегатов проводит лично. От того, как будет подготовлен комбайн и культиватор, зависит своевременно ли взойдут первые всходы озимых.

В хозяйстве «Артем» Целинного района задача – засеять озимую пшеницу на площади более 600 гектаров. На один требуется порядка 190 килограммов зерен. Но, прежде, чем они окажутся в почве, аграриям необходимо следить за соблюдением всех технологий.

Всего в Целинном районе к данной сельскохозяйственной кампании подготавливают свыше 27 тысяч гектаров. Часть сельхозтехники уже работает в полях. В хозяйствах идет очистка земли, проводится ремонт посевных агрегатов. Фермеры тщательно выбирают и качественные семена – это залог хорошего будущего урожая.

Главной угрозой остаются погодные условия. Дождливый сентябрь может сделать почву слишком влажной и рыхлой. Заслуженный работник сельского хозяйства России Павел Потлов в аграрной сфере уже почти полвека. И более 20 лет возглавляет КФХ. Говорит, медлить со сроками нельзя, иначе ростки не успеют взойти до похолодания. Потому более 6 единиц спецтехники работают и днем, и ночью. Тем более, что прошлый осенний сезон для хлеборобов был непростым.

Полностью подготовить почву под сев аграрии планируют на этой неделе. Предварительно, уже к концу сентября на полях появятся первые всходы озимых. Также земледельцы хотят посадить рожь и тритикале – гибрид ржи и пшеницы.

Параллельно идет заготовка кормов. Сейчас в закромах хозяйства «Артем» уже 80 тонн. Еще 600 рулонов сена закупили. Глава КФХ говорит, этого будет достаточно для имеющегося поголовья – более 1 500 овец. Что касается района в целом, то обеспеченность составляет пока 46%. Это чуть больше 37 тысяч тонн.