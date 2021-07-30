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9 сентября, 18:26
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Бату Хасиков встретился с руководителем Федерального дорожного агентства Росавтодор Романом Новиковым

Бату Хасиков встретился с руководителем Федерального дорожного агентства Росавтодор Романом Новиковым

На встрече обсудили развитие дорог Республики Калмыкия — повышение категорийности трассы Астрахань — Элиста — Ставрополь и строительство объездной дороги к аэропорту города Элиста.

Также Глава Калмыкии и руководитель Федерального дорожного агентства подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере развития автодорог общего пользования и улично-дорожной сети на территории Республики Калмыкия. 7 автомобильных дорог включены в опорную сеть России и 2 из них будут переданы в федеральную собственность.

«Плотная работа с Росавтодором поможет эффективно развивать дорожную систему в нашей республике и послужит драйвером для развития экономики Калмыкии, в том числе повышения туристической привлекательности», – подчеркнул Бату Хасиков.  

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков отметил важность совместной с руководством республики работы в масштабах всей страны: «Концепт формирования опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации и ее дальнейшего развития – утвержден. Наша с вами совместная и планомерная работа дала свои результаты».

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