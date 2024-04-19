Рифат Сабитов принял участие в обсуждении на площадке «Парламентской газеты»

Фото: ГТРК «Ставрополье»

Вопросы противодействия деструктивной деятельности иностранных онлайн-площадок обсудили сегодня на заседании комиссии Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности.

Участники обсуждения обратили внимание на то, что западные платформы длительное время проводят сомнительную политику, способствуют распространению огромного количества фейков. Проблемы с модерацией на иностранных площадках не решаются годами, что порождает подозрения о том, что это делается намеренно. Они позволяют распространять деструктивные материалы и не противостоят вербовке детей в террористические организации. В частности, западные платформы показали себя в худшем свете на фоне трагедии в подмосковном Красногорске.

На фоне трагедии в «Крокус Сити Холле» в информационном пространстве было распространено огромное количество фейков. Причем лжеинформация появлялась и передавалась не стихийно: это был осознанный продукт работы конкретных людей в условиях информационной войны. Большая часть фейков была связана с действиями властей во время теракта в «Крокусе». Западные ИТ-гиганты допустили распространение фейков, вместо того, чтобы оказать поддержку.

На этом кампания по подрыву общественных настроений в России не остановилась. Пользователи соцсетей увидели целую волну рассылок и телефонных атак по различным учреждениям, начиная от школ и заканчивая торговыми центрами, которые эксплуатировали информационный фон теракта.

Эксперт РОЦИТ, заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов выразил мнение, что для того, чтобы противодействовать деструктивному влиянию необходимо приложить немало усилий.

«Для противодействия опасностям иностранных онлайн-площадок нужно проводить сильную психолого-педагогическую работу, начиная со школьной скамьи, а также правильно воспитывать новое поколение в духе критического восприятия и верификации информации», — сказал Рифат Сабитов.

Председатель правления РОЦИТ, зампредседателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заметил, что в условиях ЧС отечественные и иностранные платформы ведут себя диаметрально противоположно. Зарубежные игроки используют контекст для усугубления негативных настроений, заполняя медиафон фейками и дезинформацией. Это видно на примерах «Википедии» с ее альтернативным конспирологическим видением трагедии, YouTube и западных соцсетей.

«Можно с уверенностью говорить, что отработка негатива вокруг чрезвычайных ситуаций в России стала частью информационной войны с участием иностранных онлайн-платформ», — высказался Антон Горелкин.

При этом российские ИТ-компании доказывают, что готовы прийти на помощь. Так, в случае с пострадавшими от паводка территориями, они не только сами направляют продукты, воду и предметы первой необходимости, но и предоставляют онлайн-ресурсы для координации действий по сбору помощи и доставке грузов в зону стихийного бедствия. Эксперты отметили, что эту тенденцию нужно развивать.

Региональный общественный центр интернет технологий (РОЦИТ) — это российская общественная организация, которая занимается созданием дружественной интернет-среды и популяризацией интернет-технологий, была создана в 1996 году и является одной из старейших общественных организаций Рунета. В июле 2023 года правление РОЦИТ возглавил депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета ГД России по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин

Своими целями организация заявляет объединение активных интернет-пользователей России, представление их интересов, а также создание платформы для взаимодействия пользователей, бизнеса, государства и решения острых вопросов, связанных с IT-отраслью. Кроме того, приоритетными направлениями работы РОЦИТ являются кибербезопасность, безопасный интернет, защита прав пользователей в цифровой среде, причем в максимально широком смысле — не только от мошенников, но и от неправомерных действий соцсетей и других платформ.