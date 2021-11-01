Сегодня состоялась конференция Регионального отделения Общероссийского движения «Народный фронт «За Россию»

Эксперты подвели итоги общественного мониторинга по эффективному исполнению указов и поручений Президента, а также обсудили вопросы повышения качества жизни жителей региона.

В рамках собрания члены регионального ОНФ одобрили предложения по созданию тематических площадок таких, как «Развитие калмыцкого языка», «Доступность медицины», «Приюты для безнадзорных животных», «Инженерные сети», «Туризм и инфраструктура» и многие другие.