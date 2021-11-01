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3 декабря, 20:38
НовостиОбщество

Сегодня состоялась конференция Регионального отделения Общероссийского движения «Народный фронт «За Россию»

Сегодня состоялась конференция Регионального отделения Общероссийского движения «Народный фронт «За Россию»

Эксперты подвели итоги общественного мониторинга по эффективному исполнению указов и поручений Президента, а также обсудили вопросы повышения качества жизни жителей региона.

В рамках собрания члены регионального ОНФ одобрили предложения по созданию тематических площадок таких, как «Развитие калмыцкого языка», «Доступность медицины», «Приюты для безнадзорных животных», «Инженерные сети», «Туризм и инфраструктура» и многие другие.

 

 

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