Лариса Безделева: «Сбер за два года дал возможность 37 тысячам южных семей купить жильё в новостройках»



С 20 апреля 2020 года в России запущена программа льготного ипотечного кредитования на покупку недвижимости у застройщика. В южных регионах страны она помогла комплексно поддержать рынок жилого строительства, а десяткам тысяч семей – улучшить свои жилищные условия или грамотно инвестировать в квадратные метры. С мая 2022 года согласно постановлению Правительства РФ ставки по ней

снижены с 12% до 9% годовых.

Сбер установил ставку по программе «Господдержка» ещё ниже: от 8,7% при электронной регистрации сделки на покупку у застройщика квартиры, строительство или приобретение готового жилого дома с первоначальным взносом от 15% от стоимости недвижимости. Максимальный срок кредита может достигать 30 лет, а максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в столичных агломерациях и до 6 млн рублей в других регионах страны.

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного

банка Сбербанка: «Сбер остаётся лидером рынка ипотеки в южных регионах страны и предлагает выгодные и удобные цифровые сервисы. За все время действия этой льготной программы Сбер на юге России и Северном Кавказе уже выдал 37 277 кредитов на сумму более 81 млрд рублей. Если приводить наглядное сравнение, то за два года мы дали возможность переехать в новостройки соразмерному населению всей Элисты или Кисловодска. Сегодня уже более 90% сделок мы оформляем в партнёрстве с Росреестром с помощью электронной регистрации: это делает процесс перехода права быстрее и помогает весомо экономить на ежемесячных ипотечных платежах».

Оформить ипотеку по сниженной ставке сегодня также можно в рамках индивидуальных предложений, разработанных застройщиками совместно со СберБанком. По ряду таких программ действуют ставки от 0,01% на весь период кредитования. Среди крупнейших южных партнёров банка – группа компаний

«ЮгСтройИнвест».

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