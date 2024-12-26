28 декабря, 14:06
 -2 °C
105,95
100,53
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 декабря, 14:02
НовостиСобытиеПамять

На Мемориальном комплексе села Приютное прошёл траурный митинг, посвященный Дню памяти жертв депортации калмыцкого народа.

На Мемориальном комплексе села Приютное прошёл траурный митинг, посвященный Дню памяти жертв депортации калмыцкого народа.

Сегодня приютяне собрались у памятника жертвам политических репрессий, чтобы отдать дань памяти десяткам тысяч жертв депортации, своим родным и близким, чьи жизни унесла сибирская ссылка. Нет ни одной калмыцкой семьи, которую бы миновала эта трагедия, масштаб и весь ужас которой трудно представить.

Присутствующие почтили память безвинно погибших минутой молчания и возложили венки и цветы к памятнику жертвам политических репрессий.

Видео и фото: Приютненский район

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия