На Мемориальном комплексе села Приютное прошёл траурный митинг, посвященный Дню памяти жертв депортации калмыцкого народа.
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Сегодня приютяне собрались у памятника жертвам политических репрессий, чтобы отдать дань памяти десяткам тысяч жертв депортации, своим родным и близким, чьи жизни унесла сибирская ссылка. Нет ни одной калмыцкой семьи, которую бы миновала эта трагедия, масштаб и весь ужас которой трудно представить.
Присутствующие почтили память безвинно погибших минутой молчания и возложили венки и цветы к памятнику жертвам политических репрессий.
Видео и фото: Приютненский район