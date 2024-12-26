На Мемориальном комплексе села Приютное прошёл траурный митинг, посвященный Дню памяти жертв депортации калмыцкого народа.

Сегодня приютяне собрались у памятника жертвам политических репрессий, чтобы отдать дань памяти десяткам тысяч жертв депортации, своим родным и близким, чьи жизни унесла сибирская ссылка. Нет ни одной калмыцкой семьи, которую бы миновала эта трагедия, масштаб и весь ужас которой трудно представить.

Присутствующие почтили память безвинно погибших минутой молчания и возложили венки и цветы к памятнику жертвам политических репрессий.

Видео и фото: Приютненский район