В Калмыкии первому народному поэту Санджи Каляеву посвящена юбилейная выставка.

2 января 2025 года – 120 лет со дня рождения писателя, фольклориста, переводчика, одного из основоположников калмыцкой литературы Санджи Каляева.

В научной библиотеке КГУ открыта выставка «Первый народный поэт Калмыкии», посвященная жизни и творчеству выдающего литератора. Как считают организаторы: «Конечно, невозможно на одной книжной выставке представить весь материал о жизни и творчестве замечательного поэта, ученого-фольклориста, общественного деятеля, литературоведа, драматурга и педагога! Однако она отражает, прежде всего, грани личности и таланта, литературное творчество Санджи Каляева - его стихи, поэмы, песни, очерки, статьи, прозу».

С. К. Каляев – классик калмыцкой поэзии, лауреат Государственной премии Калмыцкой АССР имени О. И. Городовикова, кавалер орденов Знак Почета, Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции. Санджи Каляевич, несмотря на трагические события его жизни, сохранил веру в свою правоту, любовь к Родине, родному калмыцкому языку и народу. Истинный художник и певец родного края является для молодежи Калмыкии символом народного духа, душой народа.