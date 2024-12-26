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28 декабря, 14:26
НовостиСобытиеОбщество

В Калмыкии продолжается акция «Ёлка желаний».

В Калмыкии продолжается акция «Ёлка желаний».

Председатель Совета калмыцкого отделения Движения первых Калмыкия Саглара Анханова присоединилась ко Всероссийской акции.

Школьник Данил из города Элисты загадал свое желание на сайте елкажеланий.рф. Саглара Самхаева исполнила мечту Данила. Они встретились в Доме молодёжи им. Б.Б. Городовикова. Данил, как и мечтал, получил конструктор Лего, и к нему команда Движения первых подарила мальчику рюкзак и бутылочку для воды, ведь он юный спортсмен. Данил увлекается греко-римской борьбой.

Видео: Движение Первых | Республика Калмыкия

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