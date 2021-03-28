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14 апреля, 13:58
НовостиСельское хозяйство

На Каспии продолжается весенняя путина

На Каспии продолжается весенняя путина

 Установившаяся теплая погода позволяет выходить в море. Акватория находится в подконтрольной зоне сотрудников Управления федерального агентства по рыболовству. Они ежедневно контролируют добычу биоресурсов. Сегодня – в очередной рейд с ними отправилась наша съемочная группа.

Как складывается ситуация, и есть ли нарушения – узнавала наш корреспондент Санджирма Батаева

 Установившаяся теплая погода позволяет выходить в море. Акватория находится в подконтрольной зоне сотрудников Управления федерального агентства по рыболовству. Они ежедневно контролируют добычу биоресурсов. Сегодня – в очередной рейд с ними отправилась наша съемочная группа.

Как складывается ситуация, и есть ли нарушения – узнавала наш корреспондент Санджирма Батаева

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