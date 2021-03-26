Малыши села Эсто-Алтай Яшалтинскго района в предвкушении приятного события

Совсем скоро завершится строительство нового детского сада. На сегодняшний день там почти смонтировано оборудование для прачечной и кухни, установлена ростовая мебель в группах. На очереди - игровые площадки. А для того, чтобы ребятишки, а точнее – их родители – не беспокоились о безопасности, по всему периметруу уже ведётся видеонаблюдение.

Благодаря реализации Национального проекта «Демография», 50 юных эстоалтайцев от 3 до 6 лет, включая группу подготовки к первому классу, смогут посещать детский сад.

Когда же объект будет готов принять воспитанников? Об этом наши корреспонденты расскажут в дневном выпуске "Вести Калмыкия"