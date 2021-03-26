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14 апреля, 14:29
НовостиОбразование

Здравницы Калмыкии готовят к летнему сезону

Здравницы Калмыкии готовят к летнему сезону

 4 детских лагеря ждут школьников на каникулы. Их готовность обсудили на совещании в Министерстве просвещения России. Региональное образовательное ведомство приняло участие в нем онлайн.

  Всего на сегодняшний день планируется организовать отдых юных жителей республики в 115 учреждениях. Сюда входят 110 лагерей дневного пребывания и 1 пансионат. Совсем скоро на их территориях начнутся все необходимые работы: косметический ремонт, проверка системы безопасности, противоклещевая обработка. По данным Министерства, отдохнуть должны свыше 11,5 тысяч детей. 

 

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