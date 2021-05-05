12 мая, 16:17
Еще более 10,5 млрд рублей будет направлено на страховые выплаты медработникам, которые помогают больным с коронавирусной инфекцией
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Такое распоряжение подписал Председатель правительства Михаил Мишустин. В соответствии с указом Президента, с мая 2020 года, право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медперсонала, а также водителей скорых, которые, помогая больным коронавирусом, заразились сами.
В прошлом году медработникам уже предоставлены единовременные страховые выплаты на общую сумму чуть более 22 млрд-ов. В этом такие выплаты уже выплачены на общую сумму свыше 11 млрд рублей. Новый транш из резервного фонда позволит в полном объеме обеспечить финансирование этой меры поддержки до конца 2-го квартала этого года. Важно, чтобы эти средства выплачивались своевременно и в полном объеме, - отметил Мишустин на заседании кабмина 11 мая.