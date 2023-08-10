На фестивале "Герой нашего времени" состоялся телемост Самара-Тольятти

Основным событием понедельника, 21 августа, для участников Фестиваля «Герой нашего времени» стал телемост, соединивший студию ГТРК «Самара» и телекомпанию Лада Медиа.

Разбор конкурсных работ вот уже второй год подряд проходит в прямом эфире. Как отметили члены жюри, яркие герои из представленных на конкурс материалов заставляют улыбнуться или задуматься, Сопереживать. Например, как в фильме "Земляк" - о поддержке самарских воинов-участников специальной военной операции.

"В центре этой работы оказался губернатор Самарской области. Узнав об этом он проявил излишнюю, на мой взгляд, скромность и попросил организаторов эту работу из конкурса исключить. Это тоже говорит о его человеческих качествах. Мы все отметили эту работу - члены жюри, но по просьбе организаторов и губернатора эту работу пришлось с дистанции снять", рассказал Рифат Сабитов Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК.

Фото: tvsamara/Евгения Гаврилкова

В обсуждении принимали участие не только члены жюри, но и те, кто придет в профессию завтра - юнкоры телестудии «Товарищ» и студенты Самарского университета. Для них - фестиваль «Герой нашего времени» возможность перенять опыт у лучших телевизионщиков России.

"Это, действительно, великий труд - встречать коллег из других регионов на достойном профессиональном уровне и коллектив ГТРК "Самара" с честью с этим справляется, поэтому всегда рады, всегда добро пожаловать в Самарскую область. Если нам выпадет честь ещё когда-то выступать соорганизатором фестиваля будем счастливы снова принимать гостей!", - сообщила Елена Крылова Директор ГТРК "Самара".

Фото: tvsamara/Евгения Гаврилкова

Впервые к выбору победителя в одной из номинаций были приглашены зрители, слушатели и Интернет-пользователи. Народное голосование в течение нескольких дней проходило в социальных сетях. По словам членов жюри, выбрать лучшую работу не так-то просто и все эти дни на закрытых совещаниях ведутся достаточно бурные дискуссии.

"Очень жаркие дискуссии, члены жюри очень серьёзно относятся к конкурсу. Я, пожалуй, с таким не встречалась ни разу, потому что каждая работа она пропускается через себя, было около 400 работ, это, конечно, очень сложно, но это необходимо", - поделилась Ирина Цветкова Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Членам жюри в этом году пришлось посмотреть 442 работы - это в два раза больше, чем в 2022. Наибольшее количество материалов - в номинации «Время героев». Всего же их восемь. Среди них есть и новая -«PRо добро», рассказывающая о социальных акциях телеканалов. В этом году впервые в истории «Героя нашего времени» будет присужден ГРАН ПРИ фестиваля.

"К сожалению, в мае этого года скончался Президент НАТ, бессменный Эдуард Михайлович Сагалаев. Мы решили вручить в этом году, с этого года Гран При и дали этому Гран При имя Эдуард Михайловича, это будет Гран При имени Сагалаева", - рассказал Александр Широких Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей

И уже во вторник, 22 августа, на торжественной церемонии, которая пройдёт в прямом эфире, будут объявлены победители.