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22 августа, 10:04
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В Калмыкии воины – интернационалисты, участвовавшие в урегулировании конфликта на территории демократической республики Афганистан, будут получать ежегодную выплату в размере 20 тысяч рублей

В Калмыкии воины – интернационалисты, участвовавшие в урегулировании конфликта на территории демократической республики Афганистан, будут получать ежегодную выплату в размере 20 тысяч рублей

Соответствующий указ подписал глава республики. «Отдаем дань памяти погибшим воинам – афганцам, сообщил в своем телеграмканале Бату Хасиков. И напомнил, что в следующем году исполняется 35 лет со дня вывода войск из Афганистана. Чтить подвиги земляков, в числе которых генерал – лейтенант, Герой советского Союза Валерий Очиров – наш долг.

Звезду героя он получил за успешное выполнение задания и проявленное мужество. Продолжим оказывать всестороннюю поддержку ветеранам боевых действий, вне зависимости от места службы – заключил глава региона.

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