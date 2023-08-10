Фото: tvsamara.ru

Глава региона Дмитрий Азаров провёл встречу с заместителем генерального директора - руководителем регионального департамента ВГТРК Рифатом Сабитовым и директором ГТРК «Самара» Еленой Крыловой. Речь шла о фестивале социально значимых программ и телефильмов «Герой нашего времени», который снова проходит на Волге – на этот раз в Тольятти.

Напомню, 2022-й год стал переломным в истории знакового форума. Организаторы поддержали предложение губернатора Дмитрия Азарова закрепить за медиа-событием самарскую прописку. В 2023-м масштабный фестиваль объединил более сотни участников со всей России, которых гостеприимно принял наш регион.

Основным событием понедельника, 21 августа, для участников Фестиваля «Герой нашего времени» стал телемост, соединивший студию ГТРК «Самара» и телекомпанию Лада Медиа.

Разбор конкурсных работ вот уже второй год подряд проходит в прямом эфире. Как отметили члены жюри, яркие герои из представленных на конкурс материалов заставляют улыбнуться или задуматься, Сопереживать. Например, как в фильме "Земляк" - о поддержке самарских воинов-участников специальной военной операции.

"В центре этой работы оказался губернатор Самарской области. Узнав об этом он проявил излишнюю, на мой взгляд, скромность и попросил организаторов эту работу из конкурса исключить. Это тоже говорит о его человеческих качествах. Мы все отметили эту работу - члены жюри, но по просьбе организаторов и губернатора эту работу пришлось с дистанции снять", рассказал Рифат Сабитов Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК.

В обсуждении принимали участие не только члены жюри, но и те, кто придет в профессию завтра - юнкоры телестудии «Товарищ» и студенты Самарского университета. Для них - фестиваль «Герой нашего времени» возможность перенять опыт у лучших телевизионщиков России.

"Это, действительно, великий труд - встречать коллег из других регионов на достойном профессиональном уровне и коллектив ГТРК "Самара" с честью с этим справляется, поэтому всегда рады, всегда добро пожаловать в Самарскую область. Если нам выпадет честь ещё когда-то выступать соорганизатором фестиваля будем счастливы снова принимать гостей!", - сообщила Елена Крылова Директор ГТРК "Самара".

Впервые к выбору победителя в одной из номинаций были приглашены зрители, слушатели и Интернет-пользователи. Народное голосование в течение нескольких дней проходило в социальных сетях. По словам членов жюри, выбрать лучшую работу не так-то просто и все эти дни на закрытых совещаниях ведутся достаточно бурные дискуссии.

"Очень жаркие дискуссии, члены жюри очень серьёзно относятся к конкурсу. Я, пожалуй, с таким не встречалась ни разу, потому что каждая работа она пропускается через себя, было около 400 работ, это, конечно, очень сложно, но это необходимо", - поделилась Ирина Цветкова Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Членам жюри в этом году пришлось посмотреть 442 работы - это в два раза больше, чем в 2022. Наибольшее количество материалов - в номинации «Время героев». Всего же их восемь. Среди них есть и новая -«PRо добро», рассказывающая о социальных акциях телеканалов. В этом году впервые в истории «Героя нашего времени» будет присужден ГРАН ПРИ фестиваля.

"К сожалению, в мае этого года скончался Президент НАТ, бессменный Эдуард Михайлович Сагалаев. Мы решили вручить в этом году, с этого года Гран При и дали этому Гран При имя Эдуард Михайловича, это будет Гран При имени Сагалаева", - рассказал Александр Широких Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей

И уже во вторник, 22 августа, на торжественной церемонии, которая пройдёт в прямом эфире, будут объявлены победители.