В Элисте продолжается строительство Республиканского госпиталя ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации

Работы ведутся в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики на 2020-2024г. Сейчас на объекте устанавливаются железобетонные плиты. Новый госпиталь будет рассчитан на 120 коек. В центре планируется оказывать долговременную медико-социальную помощь пожилым людям.

Для этого здесь будут установлены геронтологические койки, оборудованы кабинеты памяти, остеопороза, амбулаторного приема гериатра, психолога, психиатра. Как нам стало известно, завершить строительство планируется в декабре следующего года.

Фото: Минстрой Республики Калмыкия