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2 апреля, 08:51
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На этой неделе в Элисте начнётся противоклещевая обработка общественных территорий

На этой неделе в Элисте начнётся противоклещевая обработка общественных территорий

Вопрос обсудили на еженедельном аппаратном совещании в столичной администрации.

Напомним, в регионе уже зарегистрировано около 10 случаев укусов этих опасных насекомых. В Элисте, Городовиковском и Лаганском районах. Однако, соблюдать насторожённость нужно всем, независимо от места проживания.

А если вы выезжаете на природу - надевайте светлую однотонную одежду, которая полностью покрывает тело, используйте защитные спреи для тела, периодически осматривайте себя и свои вещи. В случае укуса опасного насекомого необходимо обратиться к врачу.

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