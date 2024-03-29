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2 апреля, 07:28
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С сегодняшнего дня жители Калмыкии смогут лично обратиться к руководству регионального Отделения Социального фонда

С сегодняшнего дня жители Калмыкии смогут лично обратиться к руководству регионального Отделения Социального фонда

Получить консультацию можно будет в режиме видеосвязи. Как сообщили в ведомстве, новый формат приёма граждан позволит населению получать ответы на вопросы пенсионного и социального обеспечения, материнского капитала, уплаты страховых взносов, получения выплат, пособий, решать вопросы оперативно, без временных и материальных затрат на поездку в столицу.

Фото: СоцФонд Калмыкии

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