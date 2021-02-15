Прекрасных участниц дорожного движения поздравили сотрудники ГИБДД

С наступлением долгожданных солнечных дней, которые дарят жителям весеннее настроение, приходит и самый светлый праздник, посвящённый прекрасному полу.

К слову, традиции отмечать Международный женский день в нашей стране уже более 100 лет. На центральных дорогах калмыцкой столицы сегодня организован «Цветочный патруль». Женщинам за рулём дарят цветы и поздравительные открытки. Автолюбительницы с улыбкой принимают поздравления и сами к ним присоединяются.