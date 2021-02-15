5 марта, 16:45
 7 °C
88,93
74,43
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 марта, 18:19
НовостиОбщество

Прекрасных участниц дорожного движения поздравили сотрудники ГИБДД

Прекрасных участниц дорожного движения поздравили сотрудники ГИБДД

С наступлением долгожданных солнечных дней, которые дарят жителям весеннее настроение, приходит и самый светлый праздник, посвящённый прекрасному полу.

К слову, традиции отмечать Международный женский день в нашей стране уже более 100 лет. На центральных дорогах калмыцкой столицы сегодня организован «Цветочный патруль». Женщинам за рулём дарят цветы и поздравительные открытки. Автолюбительницы с улыбкой принимают поздравления и сами к ним присоединяются.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия