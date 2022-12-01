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3 апреля, 14:50
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В Юстинском районе прокуратура направила в суд уголовное дело о взрыве бытового газа, в результате которого уничтожено имущество жильцов шести квартир

В Юстинском районе прокуратура направила в суд уголовное дело о взрыве бытового газа, в результате которого уничтожено имущество жильцов шести квартир

Прокуратура Юстинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 70-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по ст.168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности).

По версии следствия, 16.09.2022 примерно в 10 часов мужчина в нарушение Правил обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и в результате неосторожного обращения с источником повышенной опасности – газом допустил хлопок газовоздушной смеси у себя в квартире №5 дома 20 по улице Аюки-Ахан п. Цаган-Аман Юстинского района. В результате его действий под воздействием поражающих факторов было уничтожено имущество жильцов шести квартир указанного дома.

Максимальное наказание, предусмотренной указанной статьей, предусматривает лишение свободы на срок 1 год.

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