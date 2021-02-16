В кинозалах Элисты вышла в прокат пронзительная комедия «Пара из будущего»

Фильм снят при содействии телеканала «Россия». 2040 год. Герои картины пытаются понять, куда уходит юношеская влюбленность, и заново учатся возвращать ее в жизнь. Их отношения далеки от идеала. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака – дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: они попадают в прошлое. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто. Молодые будут сражаться за свою любовь.

Элистинка Виктория Пашукевич с семьей регулярно посещает кинотеатры столицы. В непростые времена особенно важно заботиться о себе. А интересный фильм — лучший отдых для тела и ума. Хорошее кино способно не только поднять настроение, но и вдохновить на новые дела, признается девушка.

«Нужный фильм от Нужного» – так охарактеризовали картину первые зрители. Алексей Нужный - продюсер и режиссер картины. В 2040 году Саша и Женя – главные герои «Пары из будущего» – едва терпят друг друга и проклинают тот день, когда решили пожениться. Фантастические силы предоставляют им возможность исправить «главную ошибку прошлого». Вот только для этого горе-супругам придется, в прямом смысле, перешагнуть через молодые и отчаянно влюбленные версии себя.

Мария Аронова и Сергей Бурунов – новая идеальная пара российского кино. Как независимых артистов их уже обожает вся страна, а «Пара из будущего» – новая работа актеров – это гарантированная двойная порция народной любви. Дуэт всего за сутки разбирается в накопленных за 20 лет семейных проблемах и буквально приковывает к себе внимание.

Но главный вывод, к которому приводит картина: отношения – это работа двоих. Фильм «Пара из будущего» - ещё одна лента, снятая при содействии телеканала «Россия».